Voopoo revient à la charge avec sa version avec accu de sa ecig pod Drag S. Le kit Drag X Voopoo est une cigarette électronique pod haut de gamme, qui innove en de nombreux points. Commençons par la simplicité et la souplesse d'utilisation qu'elle offre, avec une puissance pouvant être adaptée automatiquement à la résistance installée. Autre atout : le choix entre une vape automatique ou manuelle, selon vos goûts ! Niveau puissance, on est sur du 80W max, ce qui suffit amplement à nous envoyer dans les nuages.

Nous recommandons de recharger l'accu de la box avec un chargeur externe.

Kit Drag X Voopoo : cigarette électronique pod

La e-cigarette Drag X Voopoo est puissante et pourtant peu encombrante. Cette version avec accu (non fourni) reste très légère et maniable, avec un revêtement en cuir pour plus de confort. Vous aimez les voitures de sport ? Cette cigarette électronique en est directement inspirée ! Elle possède même un levier pour servir à régler l'airflow, ce qui est un point astucieusement développé par Voopoo. Le kit Drag X Voopoo embarque les excellentes résistances PnP, pour une vape en subohm de folie.

Fiche technique du kit Drag X Voopoo :

Marque : Voopoo

Longueur : 95 mm

Largeur : 32,5 mm

Épaisseur : 28 mm

Réservoir : 4,5 ml

Accu 18650 non fourni

Résistances : PnP de 0,1 ohm à 3 ohms

Puissance : 5 à 80 Watts

Remplissage : par le haut

Airflow : réglable

Le kit Drag X Voopoo comprend :

1 Kit Drag X Voopoo

1 Pod Drag X

1 Résistance PnP-VM1 de 0,3 ohm

1 Résistance PnP-VM6 de 0,15 ohm

1 Câble USB

1 Manuel d'utilisation

Le remplissage :

Astucieux, le kit Drag X Voopoo comporte un réservoir de 4,5 ml placé dans un pod magnétique.

Le réglage de l'airflow :

C'est un point phare du kit Drag X Voopoo ! L'airflow est géré par un levier, agréable à utiliser.

Les résistances :

Le kit Drag X de Voopoo est livré avec deux résistances PnP:

La résistance PnP-VM1 de 0,3 ohm

La résistance PnP-VM6 de 0,15 ohm

N'oubliez pas de les amorcer avant leur première utilisation.

La vape avec le kit Drag X Voopoo :

Suivi de la consommation, sécurité en 8 points, vape automatique ou non, reconnaissance de la résistance pour sélectionner la puissance adaptée…

Tout y est, même un mode fun pour battre vos records !